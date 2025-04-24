Deprem sonrası eve girmek güvenli mi, ne zaman girilir? Uzman isim tek tek açıkladı: Depremden sonra ne yapılır?

İstanbul, öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kent genelinde büyük panik yaşanırken, vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Depremin ardından yaşanan 4.9, 4.8 ve 4.5 büyüklüğündeki artçı sarsıntılar endişeleri artırdı. Şu ana kadar can kaybı ya da büyük yıkıma dair resmi bir açıklama gelmezken, gözler bir kez daha Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi.
"Evimize Girelim mi?" Sorusuna Madde Madde Yanıt
Depremin hemen ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, en çok sorulan "Evlere girebilir miyiz?" sorusunu açık ve net ifadelerle yanıtladı. Görür, özellikle hasar tespiti yapılmamış yapılar konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
İşte Görür'ün açıklamaları:
Resmi makamlar tarafından "bu binaya girmeyin" denilen yerlere kesinlikle girilmemeli.
Mühürlenmiş binalardan uzak durulmalı.
Çatlak, yarık gibi gözle görülür yapısal hasarlar varsa eve girilmemeli.
Gece saatlerinde kolon ve kirişlerden gelen sesler varsa dikkat edilmeli.
Kolon ve kirişlerde patlak, çatlak veya kırık varsa yapı terk edilmeli.
Tüm bu koşulların dışında kalan yapılarda ise "evinize dönebilirsiniz" mesajı verdi.
Artçı Depremler Nedir, Ne Kadar Sürer?
Deprem sonrası yaşanan sarsıntılar, yani artçılar, ana depremin ardından yer kabuğunun yeniden dengeye gelmeye çalışmasının bir sonucudur. Bu sarsıntılar, ana depremin büyüklüğüne ve kırılan fay hattının uzunluğuna bağlı olarak haftalarca hatta aylarca sürebilir. Uzmanlar, artçı depremlerin çoğunlukla ilk birkaç gün içerisinde yoğunlaştığını ancak bazı durumlarda bu sürecin 1 ila 2 yıl arasında devam edebileceğini belirtiyor.
Deprem Gerçeğiyle Yaşamak: Bilinçli Olmak Şart
Deprem, yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucu ortaya çıkan sismik dalgaların yeryüzünü sarsmasıdır. Güvende olduğunu düşündüğümüz yapılar bile büyük bir sarsıntıyla yerle bir olabilir. Bu nedenle, yalnızca depremin hemen sonrasına değil, öncesine ve sonrasına dair hazırlık yapmak hayati önem taşıyor.
Depremleri ve etkilerini inceleyen bilim dalı sismoloji, bize bu doğa olayını anlamak ve ona karşı bilinçli hareket etmek adına önemli veriler sunuyor. Ancak sismolojinin sunduğu veriler, günlük hayattaki tedbirlerle birleşmediği sürece yeterli olmuyor.