Deprem sonrası eve girmek güvenli mi, ne zaman girilir? Uzman isim tek tek açıkladı: Depremden sonra ne yapılır?

Deprem sonrası yaşanan sarsıntılar, yani artçılar, ana depremin ardından yer kabuğunun yeniden dengeye gelmeye çalışmasının bir sonucudur. Bu sarsıntılar, ana depremin büyüklüğüne ve kırılan fay hattının uzunluğuna bağlı olarak haftalarca hatta aylarca sürebilir. Uzmanlar, artçı depremlerin çoğunlukla ilk birkaç gün içerisinde yoğunlaştığını ancak bazı durumlarda bu sürecin 1 ila 2 yıl arasında devam edebileceğini belirtiyor.

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Deprem Gerçeğiyle Yaşamak: Bilinçli Olmak Şart

Deprem, yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmalar sonucu ortaya çıkan sismik dalgaların yeryüzünü sarsmasıdır. Güvende olduğunu düşündüğümüz yapılar bile büyük bir sarsıntıyla yerle bir olabilir. Bu nedenle, yalnızca depremin hemen sonrasına değil, öncesine ve sonrasına dair hazırlık yapmak hayati önem taşıyor.

Depremleri ve etkilerini inceleyen bilim dalı sismoloji, bize bu doğa olayını anlamak ve ona karşı bilinçli hareket etmek adına önemli veriler sunuyor. Ancak sismolojinin sunduğu veriler, günlük hayattaki tedbirlerle birleşmediği sürece yeterli olmuyor.