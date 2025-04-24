Çorum'da sağanak yerini dolu yağışına bıraktı: Tarlalar olumsuz etkilendi
Çorum'da günlerdir devam eden yağmurlu hava, yerini dolu yağışına bıraktı. Alaca ilçesinin yüksek kesimlerindeki bazı köylerde tarım arazileri beyaza bürünürken ekili ürünlerin zarar görebileceği belirtildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. İlçenin yüksek rakımlı köylerinde etkili olan dolu yağışı sebebiyle tarım arazileri olumsuz etkilendi.
Tarım arazilerini beyaza bürüyen dolu yağışı bir süre sonra etkisini yitirdi. Dolu yağışı sebebiyle tarım arazilerinin zarar görmüş olabileceği ifade edildi.