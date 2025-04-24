Sultangazi'deki sözlü tartışmada silahlar konuştu

Sultangazi'de iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü. Taraflardan biri eline aldığı silahla karşı tarafa ateş açarken her iki grup karşılıklı olarak birbirlerini hedef aldı. Kavga anında kovalamaca yaşanırken çevredekiler oldukça korktu.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 05:09

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Olay, akşam saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birisi elindeki silahla diğer grup üyelerine ateş etmeye başladı. Diğer grup üyelerinin de karşılık verdiği kavgada kovalamaca başladı. Tarafların diğer grup üyelerini kovaladığı esnada etrafa rastgele ateş açtı. Korku dolu anların yaşandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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