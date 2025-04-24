Burdur'da sokak ortasında dehşet anları: Rastgele ateş açtılar

Giriş Tarihi: 24.04.2025 04:09

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen bir araçla cadde üzerinde seyir halinde olan kimliği belirsiz şahıslar havaya rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cadde üzerinde 7 adet boş kovan tespit edildi.