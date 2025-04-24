Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 24.04.2025 04:05

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pamukkale olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 13,34 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.