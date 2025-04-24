Sancaktepe'de yangın paniği: Galericiler sitesinde alevler yükseldi

Sancaktepe'de saat 04.00 sıralarında bir oto galeri sitesinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirsizliğini korurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 04:18

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Yangın, saat 00.40 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'taki galericiler sitesinde çıktı. Araçların park halinde olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan uzun müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınırken yangın nedeniyle yükselen dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Bazı iş yeri sahipleri de siteye gelerek galerideki araçları dışarıya çıkarmaya çalıştı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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