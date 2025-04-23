Yol çalışması trafik yoğunluğuna neden oldu

Tuzla'da köprülü kavşaktaki çalışma trafik yoğunluğuna neden oldu. Bölgedeki alternatif ulaşımın Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden sağlandığı görüldü.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 01:14

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince köprülü kavşakta başlatılan güçlendirme çalışmaları kapsamında D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde saat 22.00'den itibaren 12 saat süreyle trafiğe kapatıldı.

Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Bölgedeki alternatif ulaşımın Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağının güneyinden sağlandığı görüldü.

İBB, çalışma kapsamında D-100 kara yolu ile yan yoldaki tüm şeritlerin 23 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'a kadar trafiğe kapatılacağını açıklamıştı.

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