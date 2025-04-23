Adana’da kanlı hesaplaşma! İki kişiyi öldürüp kaçtı: Polisi görünce intihar etti

Giriş Tarihi: 23.04.2025 01:08

Olay, Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Eser (22), bir apartman dairesinde Mesut Savuran (37) ve Abdülhakim Demirbaş (20) ile buluştu. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Adana 'da yaşanan korkunç olayda 22 yaşındaki Mehmet Eser, bir apartman dairesinde tartıştığı iki kişiyi silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, saklandığı adrese polis baskını yapılınca binanın damına çıkarak kendi yaşamına son verdi.

FOTOĞRAF: İHA

Eser, yanında bulunan tabanca ile Savuran ve Demirbaş'a defalarca ateş etti. Göğsünden vurulan iki genç adam kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet Eser'in Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığı tespit edildi. Polis, zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenledi.