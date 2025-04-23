Van'da 5 adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda mermi ve silah ele geçirildi

Van'da polis ekipleri 4 ev ve 1 iş yerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 04:28

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Van'da polis ekiplerinin 4 ikamet ve 1 iş yerine düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH, MERMİ VE SENET ELE GEÇİRİLDİ

Van Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Nitelikli yağma suçu kapsamında 8 ayrı eylem gerçekleştiren şahıs/şahıslara yönelik 22 Nisan 2025 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada; 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop, 1 adet boş senet ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

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