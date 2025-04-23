Bartın'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bartın'da merkez üssü Amasra'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 04:23

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Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgiye göre Amasra ilçesinde saat 00.37'de, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 4 kilometre altında olan deprem ilçe merkezinde yaşayanların hissettiği öğrenilirken, herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025.04.23 03:57:37 38.1992 37.0995 5.5 -.- 1.4 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.04.23 03:41:02 38.1430 36.5177 28.4 -.- 1.3 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.04.23 03:17:11 37.7457 33.3888 6.9 -.- 1.5 -.- AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA)

2025.04.23 02:30:30 38.5513 39.2110 5.3 -.- 1.6 -.- KUYULU-(ELAZIG)

2025.04.23 02:24:22 38.8330 31.5042 20.0 -.- 1.4 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)

2025.04.23 02:01:00 39.2140 40.1968 5.6 -.- 1.7 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)

2025.04.23 01:53:46 36.6237 25.6978 13.6 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI

2025.04.23 01:52:08 40.5457 27.1282 11.8 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

2025.04.23 01:16:02 39.2317 29.0117 15.0 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.23 00:37:36 41.7533 32.5028 4.0 -.- 3.2 3.2 TOPALLAR-AMASRA (BARTIN)

2025.04.22 23:52:46 39.0840 40.4507 5.4 -.- 1.6 -.- SUDUGUNU-(BINGOL)

2025.04.22 23:24:50 40.3802 28.0390 6.4 -.- 3.5 3.4 DUTLIMAN-BANDIRMA (BALIKESIR)

2025.04.22 23:12:40 38.0400 36.5467 23.9 -.- 1.3 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.04.22 22:43:11 37.9973 26.0057 9.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2025.04.22 22:37:13 37.9883 36.5965 5.0 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

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