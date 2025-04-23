Bayburt'ta öğrencilere sağlık ve güvenlik oyun kutusu dağıtıldı

İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen faaliyetler ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayburt'ta öğrencilere sağlık ve güvenlik oyun kutusu dağımı yapıldı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:03

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan sağlık ve güvenlik oyun kutusu dağıtımı, Bayburt'ta Kızılay Anaokulunda gerçekleştirildi.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı amaçlayan etkinliğe, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman ile birlikte Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü da katıldı. Dışarıda, evde, okulda oyun oynarken, tehlike anlarında güvenli davranış şekillerinin, güvenli materyallerin kullanımının anlatıldığı etkinlikte öğrenciler, kutu içerisinde yer alan eğitici oyunlarla oyunlar oynadılar.

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