Venüs, Ay ve Satürn kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Üçlü Kavuşum nedir, Türkiye'den görülebilecek mi?

Ay, Venüs ve Satürn’ün kavuşumu, gök bilimciler ve astronomi meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Bu nadir doğa olayı 2025 yılında gerçekleşecek ve Ay’ın hilal şeklini alırken Venüs ve Satürn ile birlikte gökyüzünde aynı anda görülecek. "Üçlü Kavuşum" olarak adlandırılan bu eşsiz gökyüzü olayı merakla beklenen bir an haline geldi. Peki Ay, Venüs ve Satürn kavuşumu ne zaman olacak, saat kaçta başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:22 PAYLAŞ ABONE OL

Astronomi meraklılarının sabırsızlıkla beklediği nadir bir doğa olayı, 2025 yılı Nisan ayında gökyüzünde gerçekleşecek. Ay, Venüs ve Satürn'ün birbirine yakın konumda hizalanacağı bu özel an, 25 Nisan Cuma gecesi gerçekleşecek ve gökyüzünde üçgen şeklinde bir görünüm oluşturacak. Peki, bu muazzam kavuşum ne zaman yaşanacak, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte tüm merak edilenler…

A Haber foto arşiv Ay, Venüs ve Satürn Kavuşumu Ne Zaman Gerçekleşecek? Ay, Venüs ve Satürn, 25 Nisan 2025 Cuma gecesi birbirine çok yakın bir konumda hizalanacak ve bir üçgen şekli oluşturacak. Bu an gökyüzünde nadir bir şekilde gözlemlenebilecek. Venüs ve Satürn gezegenlerinin yanı sıra Ay da hilal şeklini alacak. Bu görsel şölen, gök bilimciler için eşsiz bir fırsat sunuyor.