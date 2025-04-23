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Venüs, Ay ve Satürn kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Üçlü Kavuşum nedir, Türkiye'den görülebilecek mi?

Ay, Venüs ve Satürn’ün kavuşumu, gök bilimciler ve astronomi meraklıları için büyük bir heyecan kaynağı oldu. Bu nadir doğa olayı 2025 yılında gerçekleşecek ve Ay’ın hilal şeklini alırken Venüs ve Satürn ile birlikte gökyüzünde aynı anda görülecek. "Üçlü Kavuşum" olarak adlandırılan bu eşsiz gökyüzü olayı merakla beklenen bir an haline geldi. Peki Ay, Venüs ve Satürn kavuşumu ne zaman olacak, saat kaçta başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:22
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Venüs, Ay ve Satürn kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Üçlü Kavuşum nedir, Türkiye’den görülebilecek mi?

Astronomi meraklılarının sabırsızlıkla beklediği nadir bir doğa olayı, 2025 yılı Nisan ayında gökyüzünde gerçekleşecek. Ay, Venüs ve Satürn'ün birbirine yakın konumda hizalanacağı bu özel an, 25 Nisan Cuma gecesi gerçekleşecek ve gökyüzünde üçgen şeklinde bir görünüm oluşturacak. Peki, bu muazzam kavuşum ne zaman yaşanacak, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte tüm merak edilenler…

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Ay, Venüs ve Satürn Kavuşumu Ne Zaman Gerçekleşecek?

Ay, Venüs ve Satürn, 25 Nisan 2025 Cuma gecesi birbirine çok yakın bir konumda hizalanacak ve bir üçgen şekli oluşturacak. Bu an gökyüzünde nadir bir şekilde gözlemlenebilecek. Venüs ve Satürn gezegenlerinin yanı sıra Ay da hilal şeklini alacak. Bu görsel şölen, gök bilimciler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

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Üçlü Kavuşum Türkiye'den Görülebilecek Mi?

Ay, Venüs ve Satürn'ün bu nadir kavuşumu, Türkiye'den çıplak gözle veya teleskopla görülebilir. Ancak şehir ışıklarının yoğun olduğu bölgelerde görüş açısı kısıtlanabilir.

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En iyi gözlem şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde yapılabilir. Karanlık gökyüzünde, bu üçlü kavuşum oldukça net bir şekilde izlenebilir.

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Üçlü Kavuşum Nedir?

Üçlü kavuşum, astronomide, iki gezegenin veya bir gezegen ile bir yıldızın gökyüzünde kısa bir süre içinde birbirine karşı hizalanarak görünmesi olarak tanımlanır. Bu olay genellikle dikkatle izlenmesi gereken bir durumdur çünkü üç farklı gök cismi nadiren bu şekilde hizalanır.

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