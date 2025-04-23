Oğlu tarafından vurulan baba ağır yaralandı

Tekirdağ'da kavga ettiği oğlu tarafından silahla vurulan baba ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:19

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Olay, gece yarısı Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Ant Sokak üzerindeki ikamette meydana geldi. Baba M.Ü. (43) ile oğlu Y.B.Ü. (20) arasında evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan kavga sonrası Y.B.Ü. babasına silahla ateş açtı. Göğüs çevresine isabet eden kurşunla ağır yaralanan baba M.Ü. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ü. buradaki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Devriye Ekipler Grup Amirliği ekiplerince, Y.B.Ü. silahla birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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