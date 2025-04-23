Şarampole uçan araçtan yaralı kurtuldu: Sedyede yaptığı hareket pes dedirtti
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekipler, 2 kişiyi kurtarmak için seferber olurken yaralı bir kişinin yaptığı hareket görenlere pes dedirtti. Kazazede hastaneye götürüldüğü sırada sedye üzerinde sigara yakmaya çalıştı.
Hayrete düşüren olay, D140 kara yolu Akbalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünden Kuzuluk istikametine doğru seyir halinde olan M.K. kontrolündeki 34 MID 081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese ulaşan ekipler, kazada aralanan M.K. ile E.K.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve sedye ile ambulansa taşınan kazazedelerden birinin ise sigara yakmaya çalıştığı anlar hayrete düşürdü. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
ELİNDEN ALINDI
Yaralı kazazedenin ekipler tarafından sedye ile ambulansa taşıdığı esnada sigara yakmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Ekiplerin ise "Sigara yakma" diyerek şahsın yakmaya çalıştığı sigarayı elinden alarak yere attığı görüldü.