Taklalar atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Antalya’da kontrolden çıkan ticari araç refüje çarpıp taklalar attı, iki araca çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Giriş Tarihi: 23.04.2025 01:00

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kontrolden çıkan bir ticari araç, refüje çarpıp taklalar attıktan sonra iki araca çarptı. Olayda sadece araçlarda maddi hasar oluşurken, genç sürücü kazadan sıyrık bile almadan kurtuldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Burhanettin Onat Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp S. idaresindeki 07 BPV 865 plakalı ticari araç, Mevlânâ Caddesi yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç, önce refüje ardından refüjdeki demir çitlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç, taklalar atarak önce aynı yönde ilerleyen 07 GYF 57 plakalı Hyundai marka otomobile, ardından tali yoldan çıkan 07 MC 8061 plakalı Hyundai marka minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde kazaya karışan üç araçtaki sürücülerin de kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Araçlarda ise ciddi maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle yola savrulan demir çit parçaları zaman zaman trafiğin durmasına neden oldu. Ekipler yolda temizlik ve güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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