Pendik’te 5 katlı binanın balkonu çöktü: Facia kıl payı atlatıldı

İstanbul Pendik’te 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkonda çökme meydana geldi. Bina sakinleri korku dolu anlar yaşarken olayda şans ederi ölen ya da yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 23:36

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İstanbul'un Pendik ilçesinde 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon çöktü. Olay, Alt Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Büyük paniğe neden olan çökmede şans eseri kimse yaralanmazken, binanın diğer balkonlarında da çatlaklar tespit edildi. Belediye ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı.

BALKON ÇÖKTÜ, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çökme anında büyük bir gürültü duyuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sarkan molozları temizledi, belediye ekipleri de bina çevresini demir bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması büyük bir teselli oldu.

"DEPREM SANDIM, ÇOCUKLARIM AKLIMA GELDİ"

Apartman sakinlerinden Ziya Dönergöz yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

"Ben Düzce depremini yaşamış biri olarak olay bana çok tanıdık geldi. 'Eyvah' dedim, 'gitti bizim çocuklar.' Büyük bir telaşla geldim, yalnızca balkonun düştüğünü görünce rahatladım. Sadakamız varmış herhalde. Emniyet, itfaiye ve belediye çok hızlı müdahale etti. Hepsine teşekkür ederim."

CAN KAYBI OLMAMASI TESELLİ OLDU

Ziya Dönergöz, olay sırasında evde bulunan ailesinin yaşadığı korkuyu da anlatarak, "Bizim hanımlar ve torunlar evdeydi. Önce araba kazası sandılar, sonra deprem olduğunu düşünmüşler. Büyük bir panikle dışarı çıkmışlar. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Olay okul çıkış saatine denk geldiği için sokakta çocuklar vardı, daha da endişelendik" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından yetkililerin ertesi gün binada inceleme ile olası riskler hakkında bir değerlendirme toplantısı yapılacağı öğrenildi.

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