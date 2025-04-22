Siirt’te düğün halayı kanlı bitti: 1’i ağır 5 yaralı

Halay başı olma tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Düğünde başlayan gerginlik hastane önünde de sürdü. Polis kavgayı durdurmak için havaya ateş açarak biber gazı kullandı.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 04:39

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Siirt'in Yeni Mahalle semtinde düzenlenen bir düğünde halay başı olmak isteyen iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kısa sürede büyüyen gerginlik, bıçakların çekilmesiyle şiddetli kavgaya dönüştü. Olayda biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, hastane önünde yaşanan ikinci kavga paniğe neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de yapılan bir düğün sırasında yaşandı. İddiaya göre, halay başı olmak isteyen iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralanırken, 4 kişi de darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak gerginlik hastanede de devam etti. Kavgaya karışan tarafların yakınları acil servis önünde yeniden karşı karşıya geldi. Bu kez hastane bahçesinde çıkan arbedeye müdahale eden polis, kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı ve biber gazı kullandı.

O anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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