Datça kıyılarında köpek balıkları görüldü!

Muğla’nın Datça ilçesinde kıyıya yakın bölgede görülen iki köpek balığı, vatandaşlarda hem şaşkınlık hem de tedirginlik yarattı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 04:03

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Muğla'nın Datça ilçesinde, Sevgi Yolu'nun alt kısmındaki ahşap iskele yakınlarında su yüzeyine çıkan iki köpek balığı, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Kıyıya oldukça yakın bir noktada dolaşan köpek balıkları, kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar ise ilgiyle bu nadir olayı cep telefonlarıyla kayda aldı.

KIYIYA YAKLAŞTILAR

Olay, sabah saatlerinde Datça merkezine yakın Sevgi Yolu mevkiinde meydana geldi. Ahşap iskelenin çevresinde suyun hemen altında süzülen iki köpek balığı, gözlem yapan vatandaşların dikkatini çekti. Köpek balıklarının kısa süreli yüzeyde kalıp, ardından gözden kaybolduğu belirtildi.

VATANDAŞLAR O ANLARI KAYDETTİ

Köpek balıklarının görülmesinin ardından bazı vatandaşlar iskelenin güvenli olmadığını düşünerek bölgeden uzaklaşırken, bazıları ise ilgiyle izlemeye devam etti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük ilgi gördü.

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