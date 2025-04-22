Ankara’da feci kaza! Makas atan araç dehşet saçtı: 2’si ağır 6 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde makas attığı iddia edilen bir otomobilin neden olduğu kazada iki araç çarpıştı. 6 kişinin yaralandığı kazada, iki kişinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 04:51

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Mamak'ya iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin makas atarak ilerlediği iddia edilen kazada, iki kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süreliğine durduruldu.

Kaza, akşam saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan 20 GG 341 plakalı otomobilin sürücüsü, trafikte makas atarak ilerlediği sırada, aynı yönde giden 78 BF 355 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarak savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kazaya karışan araçlarda bulunan H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45), H.C. (53) ve İ.E. (17) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.P. ve Y.B.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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