Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 110 gözaltı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nın 9 gün süren uyuşturucu operasyonlarında 110 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden mahkemece 4’ü çıkarıldıkları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 19:45

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Sakarya'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 11-20 Nisan tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 110 kişiden 4'ü tutuklandı.

9 GÜNLÜK OPERASYON ZİNCİRİ

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar, uyuşturucu kullanımının ve satışının önlenmesi amacıyla il genelinde sürdürüldü. Operasyonlarda toplam 110 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün uyuşturucu sattığı tespit edilirken, bu kişiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU MADDELER VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 1.869 gram sentetik uyuşturucu, 290 gram metamfetamin, 46 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 100 mililitre sentetik uyuşturucu sıvı hammaddesi, 85 adet sentetik hap, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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