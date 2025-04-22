İstanbullunun bitmeyen ulaşım çilesi! Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven arızası

İstanbullunun bitmeyen ulaşım çilesi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdivenin arızalandı. Bu kapsamda Mesai çıkışında toplu taşıma kullanan İstanbullular durakta yoğunluk oluşturdu.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 20:49

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Kentin en kalabalık istasyonlarından biri olan Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı girişinde yer alan yürüyen merdivenlerden biri arızalandı.

Mesai çıkışında toplu taşıma kullanan İstanbullular durakta yoğunluk oluşturdu.

Etrafı kapatılan yürüyen merdiven bakıma alınırken, vatandaşların metrobüs durağına giriş-çıkışta kalabalık dolayısıyla ilerlemekte zorlandıkları görüldü.

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