Yaşam

Van'da katliam gibi kaza! Minibüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Van’ın Gürpınar ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı .Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Van'da katliam gibi kaza! Minibüs ile kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar-Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

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