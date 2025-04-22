Kazanın ardından yürek burkan anlar: Ben iyiyim oğlum ağlama

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta sıkışarak yaralanan bir baba, ambulansa alınırken elinden tuttuğu oğluna, "Ben iyiyim oğlum, ağlama" sözleriyle moral verdi. Yürek burkan anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 01:43

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, araç içinde sıkışarak yaralanan bir baba, sedyeye alınırken 12 yaşlarındaki oğlunu teselli etmeye çalıştı. "Ben iyiyim oğlum, ağlama" diyerek oğlunun elini tutan baba, kazanın en dokunaklı anını yaşattı. Baba ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. C.Ö. yönetimindeki 42 AGV 098 plakalı Mercedes marka otomobil, H.A. idaresindeki 42 AGS 453 plakalı BMW marka otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN BABA KURTARILDI

Çarpmanın etkisiyle aracında ayaklarından sıkışan sürücü C.Ö., olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarılan yaralı baba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alındı.

"BEN İYİYİM OĞLUM" DİYEREK ELİNİ TUTTU

Sedyeye alınırken en çok dikkat çeken detay, yaralı babanın elini tutan oğluna sarf ettiği sözler oldu. Gözyaşları içindeki oğluna moral vermeye çalışan C.Ö., "Ben iyiyim oğlum, ağlama" diyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. O anlar, olay yerine gelenler tarafından duygusal bir sessizlikle izlendi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba, burada tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığını duyurdu.

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