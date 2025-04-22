Tarihin en büyük operasyonunda uyuşturucu tacirlerine darbe! Tutuklu sayısı 620'ye yükseldi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyük narkotik operasyonu olarak bilinen Narkopan ile yakalanan şüpheli sayısı 620'ye yükseldi.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 22:36

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Narkokapan-Ankara Operayonu kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere ilişkin çalışma başlatıldı. 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bununla yakalanan uyuşturucu taciri sayısı 620'ye yükseldi.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden şu ana kadar 620'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı. 'Narkokapan-Ankara Operasyonu' çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.

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