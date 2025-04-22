Bisikletiyle karşıya geçmek isteyen çocuk arabanın altında kaldı

Giriş Tarihi: 22.04.2025 12:08

Aksaray 'da bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Ruhullah Sadat'ın (14) yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay yerinden kaza sonrası görüntü. (DHA)

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sadat'ın, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Sadat'ın teneffüste evine gittiği ve okula dönerken kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Hüseyin Özbağ, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan, kazaya ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sadat'ın refüjü aşıp, bisikletiyle yoldan geçmek isterken, otomobilin çarpması yer alıyor.