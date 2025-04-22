Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Sivas'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 12:24

Paylaş



ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler il merkezindeki çalışmalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 25 sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN