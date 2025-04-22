Bal tenekesinin içinden bakın ne çıktı! Polis operasyon sonucu yakaladı

Kayseri'de polis ekipleri, H.A. adlı şahsın il dışından kente uyuşturucu getirdiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda, H.A.'nın iş yerinde yapılan aramalarda bal tenekeleri ve pet şişelere gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 12:02

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Kayseri'de polis tarafından yapılan operasyonda bal tenekeleri ve pet şişelerin içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BAL TENEKESİNDE METAMFETAMİN

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın (35), il dışından kente uyuşturucu getirdiğini tespit etti. Bu kapsamda, H.A.'nın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, bal tenekelerine ve pet şişelerine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., polis merkezine götürüldü.

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