Adana’da apartman dairesinde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 41 yaşındaki Mustafa Özkan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedeni ve ölümün şüpheli olup olmadığı araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 04:59

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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Evde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın cesedine yangın söndürüldükten sonra ulaşıldı. Yangının çıkış nedeni ve olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

Yangın, Çukurova ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Alevlere müdahale eden ekipler, dairede yaptıkları aramada 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın cansız bedenini buldu.

Yangının ardından olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Mustafa Özkan'ın ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yangının kaza mı yoksa başka bir nedenle mi çıktığını belirlemek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.

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