10 gün boyunca eşinin cesediyle aynı evde kaldı: Katil koca tutuklandı

Kastamonu’da 8 aylık hamile eşini öldüren koca, cesetle 10 gün boyunca aynı evde kaldı. Cinayet şüphelisi koca hakkında mahkeme tutuklama kararı alırken sanık, adliye çıkışında eşini kendisinin öldürmediğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 05:10

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Kastamonu'da, 8 aylık hamile eşini öldürdükten sonra cesediyle aynı evde 10 gün geçiren B. Civil, adli makamlarca tutuklandı. Cinayet şüphelisi, adliyeden çıkarken eşini öldürmediğini iddia etti ve yakında her şeyin ortaya çıkacağını söyledi.

YANGININ İHBARI ÜZERİNE CESET BULUNDU

Olay, 21 Nisan sabah saatlerinde Kastamonu'nun İnönü Mahallesi, Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların, apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonucunda, itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Ekipler, dairenin kapısını kırarak içeri girdi ve hamile bir kadının cesedini buldu. Yapılan incelemeler sonucu cesedin 23 yaşındaki Elif Civil'e ait olduğu belirlendi. Elif Civil'in vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü tespit edilirken, cesedin 10 günden fazla bir süredir evde olduğu anlaşıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Civil'in eşi B. Civil'i (29) cinayet şüphelisi olarak aramaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucu B. Civil, kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda, 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken, yanındaki bebek arabasıyla çocuğu polis tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

10 GÜN BOYUNCA CESETLE AYNI EVDE KALDI!

Emniyetteki işlemlerinin ardından B. Civil, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan B. Civil, adliyeden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, eşini öldürmediğini ve yakında her şeyin ortaya çıkacağını söyledi. "Pişman mısınız?" sorusuna "Ben yapmadım, çıkacak yakında ortaya" şeklinde yanıt veren B. Civil, "Aynı evde nasıl kaldınız?" sorusuna ise yanıt vermedi.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Elif Civil'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, B. Civil'in suçlamaları reddettiği öğrenildi.

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