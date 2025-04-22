Zap Suyu'nda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Hakkari'de Zap Suyu'nun su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin başarılı müdahalesiyle güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 22.04.2025 05:33

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Hakkari'de, Zap Suyu'nu geçerek pancar toplamaya giden 4 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle karşı kıyıya geçemeyip mahsur kaldı. Ekiplerin zaman kaybetmeden başlattığı kurtarma çalışması sonucunda vatandaşlar güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün Hakkari'nin Zap Suyu bölgesine pancar toplamaya giden 4 kişi, dönüş sırasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle karşı kıyıya geçemedi. Mahsur kalan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yardım çağrısında bulunarak, yetkililerden yardım istedi.

KURTARMA EKİPLERİNİN ZORLU MÜCADELESİ

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zap Suyu'ndaki debi artışı, kar sularının erimesiyle su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Ekipler, botlarla bölgeye ulaşarak, mahsur kalan 4 kişiyi güvenli bir şekilde tahliye etti.

Tahliye edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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