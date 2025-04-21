TEM otoyolunda zincirleme kaza: Trafikte aksama yaşandı

İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında, Ankara istikametine ilerleyen iki TIR ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yapılan çalışmaların ardından trafik normale döndü.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 20:38

Paylaş



ABONE OL

TEM Otoyolu İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında Ankara istikameti yönünde 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 14 ACA 638 plakalı kamyon, A.G. yönetimindeki 06 FCE 783 çekici plakalı TIR ve İ.Ö. idaresindeki 06 FAD 328 dorse plakalı TIR henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan A.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilirken, itfaiye ekipleri ise araçları kontrol etti.

2 ŞERİT ULAŞIMA KAPANDI

Kkaza nedeniyle 4 şeritli otoyolun 2 şeridi ulaşıma kapandı. Trafik akışı, ekiplerce kontrollü şekilde sağlanırken araçların yoldan kaldırılması sonrası normale döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN