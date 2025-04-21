Yaşam

Mardin'de kapan atmaya çalışan polise vurup kaçtı! O anlar kamerada

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan bir pikap sürücüsü, uygulama noktasında kapanla durdurulmak istenince aracını polis memurunun üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Mardin'de kapan atmaya çalışan polise vurup kaçtı! O anlar kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün pikapla çarpması sonucu yaralanan polis memuru, tedavi altına alındı. İlçe girişinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen pikabın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine aynı güzergahtaki uygulama noktasında görevli polis memuru kapan atarak aracı durdurmaya çalıştı. Sürücü, kapandan kurtulmak için aracı polis memurunun üzerine sürdü.

MARDİN'DE POLİS METRELERCE SÜRÜKLENDİ! O ANLAR KAMERADA

Pikabın çarpması sonucu yaralanan polis memuru, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay yerinden aracıyla kaçan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan polis memurunun yaralandığı olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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