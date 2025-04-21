Mardin'de kapan atmaya çalışan polise vurup kaçtı! O anlar kamerada
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan bir pikap sürücüsü, uygulama noktasında kapanla durdurulmak istenince aracını polis memurunun üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün pikapla çarpması sonucu yaralanan polis memuru, tedavi altına alındı. İlçe girişinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen pikabın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
POLİS MEMURU HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine aynı güzergahtaki uygulama noktasında görevli polis memuru kapan atarak aracı durdurmaya çalıştı. Sürücü, kapandan kurtulmak için aracı polis memurunun üzerine sürdü.
Pikabın çarpması sonucu yaralanan polis memuru, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.