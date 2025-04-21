Gümüşhane'de alacak kavgası can aldı: Kendisini ihbar etti

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Dilekyolu köyü yakınlarında, esnaf T.T. (37) ile E.K. (37) arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. T.T., yanında taşıdığı ruhsatsız silahla E.K.’yi başından vurdu.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 21:19

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Gümüşhane'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Başından vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Şiran ilçesi Dilekyolu köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şiran ilçesinde esnaflık yapan T.T. (37) ile E.K. (37) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, T.T. yanında getirdiği ruhsatsız silahla E.K.'yi başından vurdu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan T.T., E.K. ile tartıştığını ve şahsı başından vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. E.K.'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, T.T. cinayette kullandığı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı.

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