Polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yakalandı: 50 bin TL ceza

Çorum’da polis denetiminden kaçmaya çalışan 16 yaşındaki sürücü kısa sürede yakalandı. Hem araca hem de sürücüye toplam 50 bin TL ceza kesildi.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 04:43

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Çorum'da, polis denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan 16 yaşındaki A.T., ehliyetsiz sürücü olarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak ceza kesildi.

Çorum'un Çatal Havuz 17. Sokak'ında meydana gelen olayda, polis ekipleri Fatih Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetim sırasında ehliyetsiz sürücü A.T.'yi fark etti. "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başlayan A.T., polis tarafından takibe alındı. Kısa bir kovalamacanın ardından sürücü, Çatal Havuz 17. Sokak'ta aracını durdurarak yakalandı.

Olay yerine gelen A.T.'nin yakınları, polis ekiplerini işlem yapmamaları için ikna etmeye çalıştı, ancak cezai işlem uygulandı. Polis, hem aracın sahibi A.T.'ye hem de araca toplamda 50 bin TL ceza yazdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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