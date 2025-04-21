Adana’da bıçaklı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde 24 yaşındaki Mehmet Ayaz ve yanındaki bir kişi kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayın nedeni henüz bilinmezken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Bıçaklanan Mehmet Ayaz olay yerinde hayatını kaybederken diğer kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 05:11

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olay, Kabasakal Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 24 yaşındaki Mehmet Ayaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz açıklanmayan bir diğer yaralı ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ayaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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