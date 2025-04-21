Aydın'da uyuşturucu operasyonu: Karı-koca gözaltına alındı

Aydın'ın İncirliova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 300 adet hap ve 30 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliyle birlikte eşi de emniyete götürüldü.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 04:37

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir evde yapılan aramada 300 adet uyuşturucu hap ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli O.Ç. ile ona yardım ettiği değerlendirilen eşi H.Ç. gözaltına alındı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen O.Ç. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin çok sayıda kişiye uyuşturucu hap sattığını tespit eden polis, operasyon için harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen baskında, 300 adet uyuşturucu hap ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 30 bin lira para ele geçirildi. O.Ç. ile birlikte, uyuşturucu ticaretine yardım ettiği ileri sürülen eşi H.Ç. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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