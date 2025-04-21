Kaçak kazıya suçüstü operasyon: 4 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı yollarla kazı yapmaya çalışan 4 şüpheli devriye gezen jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramalarda ekipler, 1 adet kamera ve tespit çubuğu, jeneratör, odun kesme testeresi, 15 tonluk kriko ve el feneri gibi aletler ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 23:11

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cihatlı Mahallesi'nde rutin devriye görevinde kaça kazı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kolluk kuvvetleri tarafından olay yerinde kazı yapmaya yarayan birçok alet ve eşyanın ele geçirildiği bildirildi.

KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler; Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. isimli şahısları gözaltına alınırken, olay yerinde 1 adet kamera ve tespit çubuğu, jeneratör, odun kesme testeresi, 15 tonluk kriko, el feneri, manevela, kazma, tahra, tahta çapa, 3 adet demir murç, 15 metre kablo düzeneği ve 25 metre uzunluğunda tahta halat merdiven düzeneği gibi çok sayıda kazı malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınrujdı. şüphelilerden Y.A.'nın üzerinde ise seri numarası bulunmayan 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet şarjör ve 20 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmesinin ardından A.U., H.Y. ve Ö.Y. isimli şahıslar ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Y.A. isimli şüpheli ise Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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