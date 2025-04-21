“Narkokapan” operasyonunda tutuklu sayısı 476’ya yükseldi

Ankara’da üç gündür süren “Narkokapan” operasyonunda tutuklamalar devam ediyor. Son olarak 160 şüpheli daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 476’ya ulaştı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 03:58

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Ankara'da düzenlenen geniş çaplı "Narkokapan" operasyonunda uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklananların sayısı artıyor. Operasyonun üçüncü gününde nöbetçi hakimliğe sevk edilen 160 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 476 oldu.

Başkentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen "Narkokapan" operasyonunda adli süreç devam ediyor. Operasyonun üçüncü gününde, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 160'ı daha "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Son tutuklamalarla birlikte, operasyon kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 476'ya yükseldi. Ayrıca 26 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başka suçlardan tutuklu bulunanlar ile diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Ankara Emniyeti'nin koordinesinde yürütülen operasyonun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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