Köpeğe halatla şiddet uygulayan şahıs gözaltında
Trabzon’da kamyonet kasasında bir köpeğe halatla defalarca şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada yayılan O.D. adlı şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cani adamın elinden kurtarılan köpek ise koruma altına alındı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde, bir şahsın kamyonet kasasında köpeğe halatla şiddet uyguladığı anların sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan O.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Olay, Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede hayvancılıkla uğraştığı öğrenilen O.D., kamyonetinin kasasında bulunan köpeğe halatla defalarca vurduğu görüntülerle sosyal medyada büyük tepki topladı.
Görüntülerin yayılmasının ardından Trabzon Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Sosyal medyada yer alan, bir köpeğe eziyet edildiği yönündeki görüntüler üzerine valiliğimizce derhal harekete geçilmiştir. Yomra Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmada, olayı gerçekleştiren şahıs tespit edilerek yakalanmış ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiştir. Söz konusu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.
Belediye ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek, gerekli veteriner kontrollerinin ardından hayvan barınağına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.