Köpeğe halatla şiddet uygulayan şahıs gözaltında

Giriş Tarihi: 21.04.2025 04:10

Trabzon 'un Yomra ilçesinde, bir şahsın kamyonet kasasında köpeğe halatla şiddet uyguladığı anların sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili gözaltına alınan O.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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Görüntülerin yayılmasının ardından Trabzon Valiliği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Sosyal medyada yer alan, bir köpeğe eziyet edildiği yönündeki görüntüler üzerine valiliğimizce derhal harekete geçilmiştir. Yomra Kaymakamlığımız koordinasyonunda, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından yürütülen çalışmada, olayı gerçekleştiren şahıs tespit edilerek yakalanmış ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilmiştir. Söz konusu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Belediye ekipleri tarafından koruma altına alınan köpek, gerekli veteriner kontrollerinin ardından hayvan barınağına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.