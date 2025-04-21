Kırıkkale’de kaza yapan sürücü yaralıları bırakıp kaçtı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, iki kişi yaralandı. Sürücü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 03:53

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Kırıkkale-Ankara karayolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı yapan sürücünün, yaralıları olay yerinde bırakarak kaçtığı öğrenildi.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kimeski mevkisinde gece saatlerinde meydana geldi. 71 ADA 323 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan R.T. ve M.A. yaralandı.

Kazanın ardından kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün olay yerini terk ettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla hastaneye sevk edildiler. Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada ağır hasar gören otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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