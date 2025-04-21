Marmaris’te motoryatta korkutan yangın! Maddi hasar oluştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 metrelik bir motoryatta çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle teknede maddi hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 05:22

Paylaş



ABONE OL

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhanye Martı Marina'da akşam saatlerinde bir motoryatta yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Marmaris ilçesindeki Orhanye Martı Marina'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marinada demirli olan 15 metre uzunluğundaki bir motoryatta henüz nedeni bilinmeyen bir yangın başladı. Yangını fark eden çevredekiler durumu hızlıca ilgili birimlere bildirdi.

İhbar üzerine Datça Liman Başkanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-2 müdahale botu olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, motoryatta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN