Gaziantep’te drift yapan sürücülere ağır ceza: 148 bin lira

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerinden yola çıkan ekipler, ehliyetsiz oldukları belirlenen iki sürücüye toplam 148 bin 815 lira ceza uyguladı. Araçlardan biri trafikten menedildi.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 05:30

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Gaziantep'te trafikte drift yaptığı tespit edilen iki otomobil sürücüsüne toplamda 148 bin 815 lira para cezası verildi. Sürücülerden birinin aracı 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada yayılan görüntülerde iki otomobilin şehir trafiğinde drift yaptığı görüldü. Görüntülerin paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücülerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, drift yapan her iki sürücünün de ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Trafik ekipleri, sürücülere "sürücü belgesiz araç kullanmak, kullandırmak ve drift atmak" suçlarından toplam 148 bin 815 lira para cezası kesti.

Ayrıca, sürücülerden birine ait araç 60 gün süreyle trafikten menedildi. Valilik, benzer olayların önüne geçmek adına denetimlerin sürdüğünü vurguladı.

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