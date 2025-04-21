Bursa'da vahşet! 8 yavru kediyi kesici aletle öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde bir apartman bahçesinde 8 yavru kedi kesici aletle öldürüldü. İki anne kedi ise saldırıdan kaçarak kurtuldu. 20 yıldır aynı yerde kedilere baktığını ifade eden Sabitoğlu, “Yuva ulaşılması zor bir yerdeydi ve telle çevriliydi. Bu yapılan tam bir vahşet” dedi.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 17:07

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman bahçesinde yuvaları bulunan 8'i yavru 10 kedi, kesici aletle saldırıya uğradı. Yavru kediler ölürken, 2 anne kedi ise kaçarak kurtuldu.

8 YAVRU KEDİ ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, Orhaniye Mahallesi Kayıkhane Sokak'taki apartmanın bahçesinde meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bahçedeki kedileri beslemek için yuvalarına giden Müşerref Sabitoğlu, 8 yavrunun karın kısımlarına aldıkları kesici alet darbeleriyle öldürüldüğünü gördü. Sabitoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

YUVALARINI DA PARÇALAMIŞLAR

Aynı bahçede 20 yıldır kedi beslediğini belirten Müşerref Sabitoğlu, "Yuva kimsenin ulaşamayacağı bir yerdeydi. Mama kapları etrafa saçılmış, yuva ise parçalanmıştı. Yuvada bulunan 10 kediden 2 anne kedi sağ, ancak 8 yavru öldürülmüş. Ben 20 yıldır bu bahçede kedilere bakıyorum. Hiçbir apartman sakini bu durumdan rahatsız değil. Yuvayı özel olarak telle çevirmiştim. Böyle bir vahşeti anlamak mümkün değil" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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