Diyarbakır’da düzenlenen satranç turnuvasına 17 ilden 150 sporcu katıldı

Doğu Pediatri Derneği tarafından Diyarbakır’da düzenlenen 3. Satranç Turnuvası’nda 150 sporcu üç farklı kategoride kıyasıya mücadele etti. Turnuvada her kategoride dereceye giren ilk 4 sporcuya para ödülü verilirken, en iyi derece yapan kız sporcular da ayrıca ödüllendirildi.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 04:17

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Diyarbakır, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Doğu Pediatri Derneği ve Berko İlaç iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona 17 farklı ilden 150 sporcu katıldı.

Diyarbakır Stadı'nda düzenlenen "3. Satranç Turnuvası"na 10 yaş altı, 16 yaş altı ve açık kategorilerinde 150 sporcu katıldı. Turnuvada her kategoride dereceye giren ilk 4 sporcuya para ödülü verilirken, en iyi derece yapan kız sporcular da ayrıca ödüllendirildi.

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Asena, turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini belirterek, çocukların biyopsikososyal gelişimlerini desteklemek adına bu tür faaliyetleri önemsediklerini vurguladı. Satrancın çocukların hem zihinsel gelişimine hem de sosyal becerilerine katkı sunduğunu ifade eden Asena, "Satranç, çocukların iki beyin küresini aktif kullanmalarına, okuma becerilerinin artmasına, hafızalarının gelişmesine ve IQ düzeylerinin yükselmesine katkı sağlıyor" dedi.

Etkinliğin başhakemi Mehmet Ali Ekinci ise turnuvanın sadece sportif bir etkinlik olmanın ötesinde, sporcuların birbirleriyle tanışmasına ve kültürel etkileşimlerine de katkı sunduğunu belirtti. Ekinci, Diyarbakır'da satranç dolu bir gün yaşandığını ve sporcuların kentten güzel anılarla ayrıldıklarını sözlerine ekledi.

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