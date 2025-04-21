Kastamonu'da kan donduran vahşet! Hamile kadın evde ölü bulundu

Kastamonu'da bir evden kötü koku geldiği ihbarı sonrası harekete geçen ekipler, girdikleri dairede kan donduran bir vahşetle karşılaştı. Evde bıçaklanarak öldürülmüş halde hamile bir kadının cesedi bulundu.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:29

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Kastamonu'da kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde bıçaklanarak öldürülmüş hamile kadın cesedi bulundu.

Arnavutoğlu Caddesi üzerindeki bir binadan kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, kadının kimliğinin Elif C. (28) olduğunu, hamile olduğunu ve bir süre önce öldüğünü belirledi.

Vücudunda bıçak darbeleri tespit edilen genç kadının bekar olduğu öğrenildi.

Ceset, otopsi işlemleri için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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