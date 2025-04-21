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Papa ve Kardinal ne demek, kimlere denir? TDK sözlük anlamı...

Hristiyanlık tarihinde köklü bir yeri olan "Papa" ve "Kardinal" unvanları, sadece dini değil aynı zamanda tarihsel ve kültürel anlamlar da taşır. Bu kavramlar özellikle Katolik mezhebi çerçevesinde önem arz ederken çoğu zaman günlük dilde veya medyada karşılaşmamıza rağmen tam anlamları bilinemeyebiliyor. Peki Papa ve Kardinal ne demek, kimlere denir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 14:39
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Papa ve Kardinal ne demek, kimlere denir? TDK sözlük anlamı...

Dilimize Yunancadan geçen "papa" kelimesi, kökenini pappas sözcüğünden alır. Bu kelime, "yönetici", "kudretli" ve "haşmetli" gibi anlamlara gelirken; sözlük karşılığı ise "baba"dır. Hristiyan dünyasında ise Papa sadece Katolik mezhebinin değil aynı zamanda bu inanç grubuna mensup milyonlarca kişinin ruhani babası olarak kabul edilir.

Katolik inancına göre Papa, Hz. İsa'nın yeryüzündeki vekilidir. Bu sebeple, papalık makamına seçilen kişi kutsal bir görev üstlenmiş olur. Roma'daki Vatikan, hem Katolik mezhebinin merkezi hem de Papa'nın resmi ikametgahı ve aynı zamanda onun devlet başkanı sıfatıyla yönettiği yerdir.

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TDK'ya Göre Papa Ne Demek?

Türk Dil Kurumu'nun verilerine göre "papa" kelimesi iki farklı anlamda kullanılıyor:

Yönetici, yol gösterici

Katolik mezhebine mensup kişilerin ruhani lideri

Bu tanımlar, papa kelimesinin sadece bir din adamını değil, aynı zamanda rehberlik ve liderlik vasfı taşıyan bir figürü işaret ettiğini gösteriyor.

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Kardinal: Papa'nın Seçmeni ve Danışmanı

Kardinal kelimesi ise Fransızcadan dilimize geçmiş. Kökeni "cardinal" olan bu kelime, Katolik Kilisesi'nde "başpapaz" anlamına gelir. Kardinaller, Papa'ya doğrudan bağlı, onun en yakın danışmanları olarak görev yapar. Aynı zamanda Papalık makamı boşaldığında yeni Papa'yı seçme yetkisine sahip olan kişilerdir.

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TDK'ya Göre Kardinal Ne Demek?

Türk Dil Kurumu kardinal kelimesini şöyle tanımlar:

-Papayı seçen, danışmanlığını yapan başpapazlardan her biri

Bu açıklama, kardinallerin hem ruhani hem de idari sorumluluklar taşıyan önemli birer figür olduğunu ortaya koyuyor.

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Hristiyanlıkta Diğer Din Adamları Kimlerdir?

Katolik dünyasında Papa ve kardinallerin yanı sıra başka dini unvanlar da bulunur. Bunlardan bazıları:

*Rahip

*Keşiş

*Papaz

*Piskopos

*Başpiskopos

Bu unvanların her biri, kilise hiyerarşisinde farklı görev ve sorumluluklara işaret eder.

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