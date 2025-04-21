Papa ve Kardinal ne demek, kimlere denir? TDK sözlük anlamı...

Dilimize Yunancadan geçen "papa" kelimesi, kökenini pappas sözcüğünden alır. Bu kelime, "yönetici", "kudretli" ve "haşmetli" gibi anlamlara gelirken; sözlük karşılığı ise "baba"dır. Hristiyan dünyasında ise Papa sadece Katolik mezhebinin değil aynı zamanda bu inanç grubuna mensup milyonlarca kişinin ruhani babası olarak kabul edilir.

Katolik inancına göre Papa, Hz. İsa'nın yeryüzündeki vekilidir. Bu sebeple, papalık makamına seçilen kişi kutsal bir görev üstlenmiş olur. Roma'daki Vatikan, hem Katolik mezhebinin merkezi hem de Papa'nın resmi ikametgahı ve aynı zamanda onun devlet başkanı sıfatıyla yönettiği yerdir.