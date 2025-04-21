Karaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkıp beton su kanalı menfezine çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:23

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Kaza, Karaman-Mersin kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Karaman yönünde seyreden V.Ş. (45) yönetimindeki 70 AAR 805 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton su kanalı menfezine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yola savruldu. Kazada sürücü ile araçtaki S.Ş. (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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