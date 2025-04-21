Yaşam

Karaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkıp beton su kanalı menfezine çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Karaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Karaman-Mersin kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Karaman yönünde seyreden V.Ş. (45) yönetimindeki 70 AAR 805 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton su kanalı menfezine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil yola savruldu. Kazada sürücü ile araçtaki S.Ş. (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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