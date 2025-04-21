Burdur'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Burdur’un Yazıköy köyü mezarlık mevkisinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Ramazan C. ile araçtaki Makbule, Hakkı ve Defne C. ile sürücü Ünal D. hastaneye kaldırıldı. Ünal D, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 21:40

Paylaş



ABONE OL

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ramazan C. (48) idaresindeki 15 HC 393 plakalı otomobil Yazıköy köyü mezarlık mevkisinde, Ünal D'nin (68) kullandığı 15 DN 688 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ramazan C, otomobilde yolcu olarak bulunan Makbule, Hakkı ve Defne C. ile sürücü Ünal D. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ünal D. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan çarpışma sonucu yanan araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN