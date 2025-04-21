Alkollü TIR şoförü hastane otoparkına daldı: Uyuşturucu ele geçirildi

Giriş Tarihi: 21.04.2025 05:50

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, alkollü olduğu öne sürülen TIR şoförü hastane otoparkına girdi. Aracına kendini kilitleyerek uzun süre polisle diyalog kurmayan sürücünün, yapılan alkol testinde 2.26 promil alkollü olduğu belirlendi. TIR'da yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dorsesinde boş konteyner bulunan 34 KVN 407 plakalı TIR'ın şoförü Arif B. (35), Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde ilerlediği sırada aniden direksiyonu kırarak hastanenin bulunduğu alana giriş yaptı.

TIR, acil servis otoparkına girerek park halindeki araçların arasından geçti. Yaşananları gören hastane polisi, araca müdahale ederek TIR'ı durdurdu ve destek ekip çağırdı. Bu sırada Arif B., kendisini aracına kilitleyerek uzun süre "Bırakın beni" diyerek bağırdı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı.