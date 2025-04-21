Alkollü TIR şoförü hastane otoparkına daldı: Uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ters yöne girerek hastane otoparkına dalan alkollü TIR şoförü, aracına kilitlenerek polise direndi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, alkollü olduğu öne sürülen TIR şoförü hastane otoparkına girdi. Aracına kendini kilitleyerek uzun süre polisle diyalog kurmayan sürücünün, yapılan alkol testinde 2.26 promil alkollü olduğu belirlendi. TIR'da yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulundu.
Olay, saat 23.00 sıralarında Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dorsesinde boş konteyner bulunan 34 KVN 407 plakalı TIR'ın şoförü Arif B. (35), Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde ilerlediği sırada aniden direksiyonu kırarak hastanenin bulunduğu alana giriş yaptı.
TIR, acil servis otoparkına girerek park halindeki araçların arasından geçti. Yaşananları gören hastane polisi, araca müdahale ederek TIR'ı durdurdu ve destek ekip çağırdı. Bu sırada Arif B., kendisini aracına kilitleyerek uzun süre "Bırakın beni" diyerek bağırdı. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından araçtan indirilen sürücü gözaltına alındı.
Polis tarafından yapılan alkol testinde Arif B.'nin 2.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. TIR'da yapılan aramada ise 4,7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kolundan hafif şekilde yaralandığı belirlenen sürücüye hastanede tıbbi müdahale yapılarak kan örneği alındı. Ardından emniyete götürülen şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Detaylı inceleme yapılmak üzere TIR, bulunduğu yerden çekilerek karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.