Esenyurt'ta hırsızlık anları kamerada: Bilezikleri çalıp böyle kaçtı

Esenyurt'ta bir kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, yaklaşık 560 bin TL değerindeki bilezikleri çalıp kaçtı. Kuyumcu çalışanlarının peşinden koştuğu şüpheli, tabancayla havaya ateş açtıktan sonra kendisini bekleyen taksiye bindi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.04.2025 14:58

Paylaş



ABONE OL

Esenyurt'ta kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli yaklaşık 560 bin TL tutarındaki bilezikleri çalıp kaçtı.

Kuyumcudakilerin peşinden koştuğu şüpheli, silahla havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KREDİ KARTI İLE ÖDEMEK İSTEDİ

Olay, 19 Mart'ta Aşık Veysel Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli müşteri gibi geldiği kuyumcuda beğendiği bilezikleri satın alacağını ancak, ödemeyi kredi kartı ile yapacağını söyledi.

BİLEZİKLERİ ALARAK TAKSİYLE KAÇTI

Tezgahtar bunun üzerine bilezikleri alarak bir kenara bıraktı. Kuyumcudan 5 dakikalığına ayrılan kişi tekrar geldi ve bileziklere bir daha bakmak istedi. Tezgahtarın verdiği bilezikleri eline alan şüpheli koşarak uzaklaştı. Tezgahtar ve iş yerindekilerin arkasından koştuğu şüpheli yanında taşıdığı tabanca ile havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN